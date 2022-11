Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'dan olay yanıt! "Eski sevgililerimin evine giderdim" deyince neye uğradığını şaşırdı

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar 82. bölümüyle ekrana geldi. Kahkahanın bir an olsun eksilmediği Konuşanlar'da stüdyoda bulunan seyircinin sözleri programa damga vurdu. Hasan Can Kaya’nın "Bir saatliğine görünmez olsaydınız bu süreyi nerede ve kiminle geçirmek istediniz?" sorusu üzerine düşünmeden konuşan seyirci stüdyodakileri şaşırttı.

"ESKİ SEVGİLİLERİMİN EŞLERİYLE NE YAPTIKLARINI İZLERDİM"

Eski sevgililerinin evlerine gitmek istediğini belirten genç kızın sözleri üzerine şoke olan Hasan Can Kaya, "Ben sana anlatayım ne yaptıklarını" diyerek genç kıza takıldı.

KONUŞANLAR'DA SEYİRCİDEN BÜYÜK GAF

Yaptığı gaf karşısında neye uğradığını şaşıran genç kız, "Kavga ediyorlar mı, mutlular mı? Bunu görmek isterdim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. "Mutluluktan ölüyorlardır herhalde" yanıtını veren Hasan Can Kaya genç kıza takıldı.