Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir

Ahırlı ilçesinin Akkise Mahallesi yakınlarında, dün saat 19.30 sıralarında, patlama sesine benzer ses duyuldu. Mahalleliyi endişelendiren sesin ardından jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı; ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

'EVLER BİLE SALLANDI'

Ses duyulmasının ardından halkın panik halinde sokağa çıktığını belirten Akkise Mahallesi'nin muhtarı Şükrü Gültekin, "Akşam saatlerinde çok büyük bir patlama oldu. Şimdiye kadar böyle bir patlamaya rastlamadık, duymadık. Patlamanın nasıl kaynaklandığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Halk panik yaşadı, sokaklara çıktı. Önce uçak mı düştü veya uçaktan bomba falan mı, diye düşündük. Ben böyle bir patlamayı ömrümde duymadım. İnsanlar bu sese alışkın olmadığı için gece yarılarına kadar sokaktaydı. Gece boyu arazileri aradık ama hiçbir iz ve emareye rastlayamadık. Evler bile sallandı. Kimileri define arayanlar yapmış olabilir, dedi ama bu bölgede patlatma yaparak define arayan hiç olmadı. Bu patlama sesinin kaynağını hala merak ediyoruz" dedi.