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Konya'da feci kaza! Hafif ticari araç direğe çarptı... Ölü ve yaralılar var

27.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Konya'da meydana geldi. Aşırı hız ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen ve sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan elektrik dileğine çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü Alaaddin ve eşi Nurten Kılınç hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Konya'da feci kaza! Hafif ticari araç direğe çarptı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya-Aksaray yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi.  Alaaddin Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı hız ve şerit ihlali sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Alaaddin Kılınç ve eşi Nurten Kılınç, yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Gülten Görgöz, Veysel Görgöz ve Türkan Erkuş da yaralandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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