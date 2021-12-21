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Konya'daki karşılıksız aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı! "Mustafa seni sevmiyor"

21.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da karşılıksız aşk nedeniyle çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya karışan tutuklu sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, nişanlısı olan diğer sanığın ise beraatine karar verildi. Mütalaada, Mustafa Yardımcı ve Senem E. çiftinin kaldığı bağ evine gidip gelmeye başlayan Osman A'nın, Yardımcı'nın olmadığı zamanlarda Senem E'ye "Seni seviyorum. Sana aşık oldum. Mustafa seni sevmiyor" gibi ifadelerle yaklaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Konya'daki karşılıksız aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı! "Mustafa seni sevmiyor"

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yardımcı, tutuksuz yargılanan nişanlısı Senem E. ve Osman A. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanıklar Mustafa Yardımcı ile Senem E. arasında duygusal birliktelik bulunduğunu ve birlikte bağ evinde kaldıklarını, sanık Osman A. ve Mustafa Yardımcı'nın da çocukluk arkadaşı olduğunu belirti.

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"MUSTAFA SENİ SEVMİYOR"

Mustafa Yardımcı ve Senem E. çiftinin kaldığı bağ evine gidip gelmeye başlayan Osman A'nın, Yardımcı'nın olmadığı zamanlarda Senem E'ye "Seni seviyorum. Sana aşık oldum. Mustafa seni sevmiyor." gibi ifadelerle yaklaşmaya çalıştığının aktarıldığı mütalaada, "Senem'in bu sözlerden rahatsız olduğu, bir süre sonra da aralarındaki ilişkinin ciddi olduğunu göstermek ve Osman'ın uzak durmasını sağlamak için Mustafa ile nişanlandıkları, buna rağmen Osman'ın Senem'i rahatsız etmeye devam ettiği belirlenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Osman A'nın bir gün arkadaşı olan maktul Deniz Korkmaz'ı da alarak silahlı bir şekilde Mustafa ve Senem'in yaşadığı bağ evine gittiğinin anlatıldığı mütalaada, "Karşı tarafta silah olduğunu gören Mustafa ve Senem'in Osman ve maktulün yanına gittikleri, burada çıkan tartışma neticesinde Deniz Korkmaz'a ateş ettikleri, maktul Deniz'in silahından yalnızca bir kez ateş edildiği, Deniz'in ise birden fazla mermi ve av tüfeği saçmasıyla yaralandığı, sanık Mustafa'nın silah ile, sanık Senem'in av tüfeği ile ateş etmek suretiyle maktul Deniz'i yaraladıkları ve ölümüne sebep oldukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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CİNSEL TACİZDEN 6 YIL HAPİS TALEBİ

Mustafa Yardımcı ve Senem E'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12'şer yıldan 18'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca Osman A'nın olay yerine Mustafa Yardımcı ve Senem E'ye zarar verme kastıyla gittiği, Mustafa ve Senem'in ateş etmesi sonucu eylemini tamamlayamadığı bu nedenle "kasten yaralamaya teşebbüs" ve Senem E'ye karşı "cinsel taciz" suçlarından 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yardımcı'ya "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanık Senem E'nin beraatine karar veren heyet, Osman A'yı da "kasten yaralamaya teşebbüs" 9 ay ve Senem E'ye karşı "cinsel taciz" suçundan 2 buçuk yıl hapisle cezalandırdı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Selçuklu ilçesinde bir bağ evinde birlikte yaşayan Mustafa Yardımcı ve nişanlısı Senem E. ile Senem E'ye aşık olduğu iddia edilen Mustafa Yardımcı'nın çocukluk arkadaşı Osman A. arasında 11 Ağustos 2020'de tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, bağ evinin önüne Osman A. ile gelen arkadaşı Deniz Korkmaz silahla yaralanmış, olay yerinden ayrılıp hastaneye giderken hayatını kaybetmişti.

Mustafa Yardımcı ve nişanlısı Senem E. hakkında "kasten öldürme", Osman A. hakkında ise "cinsel taciz" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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