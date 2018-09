Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar: Fenerbahçe'yi yenecek gücümüz var

"HİÇBİR TAKIM FAVORİ DEĞİL"

Ligin ilk dört haftasında her takımın birbirini yenebileceğini gördüklerini belirten Recep Çınar, "Bu sezon takımlar çok değişken sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Sezonun ilk dört haftasına baktığımız zaman, her takımın her takımı yenebileceğini gördük. Hiçbir takım favori değil. Ligin amiral gemisi gibi görünen takımlar 4'üncü haftayı zararla kapattılar. 3 takım toplamda 8 puan kaybetti. Bu takımların puan kaybettiği bir haftada bizim Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönmemiz son derece önemli diye düşünüyorum. Aslında biz 6 puanlık bir maçı kazandık. Meseleye böyle de bakmak lazım. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.