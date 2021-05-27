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  4. Köpeğine balon bağlayıp uçuran sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Köpeğine balon bağlayıp uçuran sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

27.05.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan’da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçmasını sağladı. Sharma’nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar’ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü. Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Görüntülerin ardından Hayvanlar için İnsanlar (PFA) adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, Sharma’yı gözaltına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hindistan

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