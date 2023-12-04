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    4. Köpek balığı dehşeti! Genç anne 5 yaşındaki kızının gözleri önünde feci şekilde can verdi

    Köpek balığı dehşeti! Genç anne 5 yaşındaki kızının gözleri önünde feci şekilde can verdi

    04.12.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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    Köpek balığı dehşeti! Genç anne 5 yaşındaki kızının gözleri önünde feci şekilde can verdi

    Meksika'nın Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Jalisco eyaletindeki Melaque Plajı'nda korkunç bir köpek balığı saldırısı gerçekleşti. 26 yaşındaki anne, 5 yaşındaki kızıyla birlikte kıyıdan 25 metre açıktayken köpek balığının bacağını koparması sonrası feci şekilde can verdi.

    Maria Fernandez Martinez, 5 yaşındaki kızıyla yan yana yüzerken köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti.

    KÖPEK BALIĞI BACAĞINI KOPARTTI

    Guadalajara Üniversitesi'nde deniz biyolojisi öğrencisi olan Martinez, kıyı şeridinden 25 metre açıkta 5 yaşındaki kızıyla birlikte yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

    Dehşet verici saldırı sonrasında bir şekilde kıyıya taşınan Martinez'in bacağının koptuğu görüldü.

    Martinez, ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen kan kaybından hayatını kaybetti.

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    PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

    Cihuatlan Belediyesi, saldırının sonrasını gösteren görüntülerin buzlu bir fotoğrafını yayınladıktan sonra bir mesaj yayınladı.

    Mesajda, "Plajlarımızdan birindeki korkunç olaydan sonra önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını garanti altına almaktır. Bu nedenle ihtiyati bir tedbir olarak bir sonraki duyuruya kadar plajlara erişimi yasaklama kararı aldık. Durumu değerlendirmek ve plajlarımızda güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almak üzere ilgili makamlarla işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika köpekbalığı
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