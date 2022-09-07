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Sosyal medyada fenomeni Daisy Keech, paylaşımıyla şaşırttı! Tulumunu aşağı indirip kalçasını gösterdi

07.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da yaptığı sağlıklı yaşam paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Daisy Keech, Instagram hesabından sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen ismin cesur pozu bir anda olay oldu.

Sosyal medyada fenomeni Daisy Keech, paylaşımıyla şaşırttı! Tulumunu aşağı indirip kalçasını gösterdi

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Keech, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarında tam not almayı başarmıştı. Yeşil bir manzaranın önünde tulumunu aşağı indirerek cesur bir paylaşım yapan Keech’in balkonundan gördüğü manzaranın güzelliğini takipçilerine göstermek istedi. Ancak Keech’in yarı çıplak pozu manzaranın önüne geçti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Kaldığı evin balkonundan yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken fenomen ismin gönderisinde sarı saçlarına göğüslerin üzerine doğru yerleştirerek sırt bölgesini tamamen ortaya çıkarttı. Keech gönderisine, “Pazar sabahı gibi tatlı” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının olumsuz eleştirilerinin hedefi oldu. Keech’in güzelliğini öven paylaşımların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının bazıları çıplaklığın güzel olmadığına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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