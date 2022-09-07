Sosyal medyada fenomeni Daisy Keech, paylaşımıyla şaşırttı! Tulumunu aşağı indirip kalçasını gösterdi

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Keech, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarında tam not almayı başarmıştı. Yeşil bir manzaranın önünde tulumunu aşağı indirerek cesur bir paylaşım yapan Keech’in balkonundan gördüğü manzaranın güzelliğini takipçilerine göstermek istedi. Ancak Keech’in yarı çıplak pozu manzaranın önüne geçti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kaldığı evin balkonundan yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken fenomen ismin gönderisinde sarı saçlarına göğüslerin üzerine doğru yerleştirerek sırt bölgesini tamamen ortaya çıkarttı. Keech gönderisine, “Pazar sabahı gibi tatlı” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının olumsuz eleştirilerinin hedefi oldu. Keech’in güzelliğini öven paylaşımların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının bazıları çıplaklığın güzel olmadığına vurgu yaptı.



