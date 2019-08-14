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Koray Avcı’dan 'Bayrak indirtti' haberlerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı Koray Avcı'nın bayramın ilk gününde Süleymaniye kentinde düzenlediği konserde "IKBY bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini" söylemesi üzerine bayrağın indirildiği iddia edildi.

Koray Avcı’dan 'Bayrak indirtti' haberlerine yanıt

Avcı, kısa sürede pek çok yerde yayınlanan ‘Bayrak indirtti’ haberiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bayramın ilk günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde konser veren Koray Avcı’nın “IKBY bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini” söylediği iddia edildi. Konunun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Avcı’dan açıklama geldi.

“YENİ UYANDIM”

Instagram hesabından konuyu yalanlayan Koray Avcı şunları söyledi: Yeni uyandım! Haberleri okudum. Süleymaniye’de verdiğimiz konserlerin diğer konserlerden hiçbir farkı yoktu. Gittik, konserlerimizi planlandığı gibi yaptık, eğlendik, eğlendirdik ve döndük. Sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile Süleymaniye Romani Amfi Tiyatrosu’nu ve Grand Millenium Otel’inin salonunu dolduran müzikseverlere teşekkür ederim. Sevgilerimle. Koray Avcı

koray-avci

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Anahtar Kelimeler:
koray avcı IKBY bayrağı

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