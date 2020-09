Kore'nin sevgilisi: Touch Your Heart konusu ve oyuncuları

2019'da tvN ekranlarında yayınlanmaya başlayan Touch Your Heart dizisi romantik komedi sevenleri ekrana kilitledi. Güney Kore'nin en sevilen yıldızları arasında olan Lee Dong Wook ve Yoo In Na'yı bir araya getiren dizi kısa sürede Türkiye'de de popülerlik kazandı. tvN'de yayınlanan Ugly Young-A, Let's Eat, What's Wrong With Secretary Kim gibi pek çok başarılı yapımın mimarı olan Park Joon-Hwa bu dizinin de yönetmenliğini üstleniyor. Touch Your Heart dizisinin senaristleri ise yine tvN yapımları için yazdıkları başarılı drama senaryolarıyla tanınan Choi Bo-Rim ve Lee Myeong-Suk. 2016'da KakaoPage'de yayınlanan aynı adlı internet romanından uyarlanan Touch Your Heart, ünlü bir oyuncunun bir avukatın yanında çalışmasını ve sonrasında başlayan aşklarını anlatıyor. Romantizmi en iyi şekilde işlemeyi ve izleyicinin kalbine dokunmayı bilen Güney Kore yapımlarından biri olan Touch Your Heart konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Touch Your Heart Dizisi Konusu Touch Your Heart konusu en sevilen klişelerden biri olan ünlü bir yıldız ve "sıradan" birinin yaşadığı aşkı sevimli bir şekilde ele alıyor. Ünlü bir kadın oyuncu olan Oh Yeon-Soo'nun adı zengin bir ailenin oğlu ile bir skandala karışıyor. Bu skandalın ardından hayatı dibe vurmaya başlayan Oh Yeon-Soo, iki yıl boyunca işsiz kalıyor. Ne pahasına olursa olsun bozulan imajını düzeltmeye ve eski günlere dönmeye kararlı olan Oh Yeon-Soo, ünlü ve prestijli bir senaristin yeni bir projesi olduğunu duyuyor. Dizinin başrol kadın karakteri bir avukatın yanına sekreter olduğu için Oh Yeon-Soo, yapım şirketinin de bu şartı sunmasının etkisi ile, bir avukatlık firmasında sekreterlik yapmaya karar veriyor. Çünkü güzelliğiyle nam saldığının ve oyunculukta pek de yetenekli olmadığının farkında.

Yeni karakterinde başarılı bir oyunculuk sergileyerek izleyicilerin ve yapımcıların gönlünü alabileceğini düşünüyor. Bu sürede hem biraz para kazanabileceğini hem de oyunculuğunu geliştireceğini düşünüp sevinen Oh Yeon-Soo, maalesef sert kayaya çarpıyor. Sekreterliğini yaptığı avukat Kwon Jung-Rok oldukça aksi ve sert biri, Oh Yeon-Soo'nun sekreteri olmasını da istemiyor ancak patronunun baskısı sonucu kabul etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ikili büyük anlaşmazlıklar yaşıyorlar. 6 ay sürecek bu macerada Oh Yeon-Soo ve Kwon Jung-Rok giderek birbirlerine aşık oluyor. Konu klişe gibi görünse de işleniş tarzı ve kurgusu sayesinde ilk bölümden itibaren sizi hikayenin çeken Touch Your Heart'ı izlediğinize pişman olmayacaksınız. Touch Your Heart Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Touch Your Heart gücünü dizinin anlatım tarzından ve başrol oyuncularının arasındaki uyumdan alıyor. Daha önce bir başka ünlü Güney Kore dizisi olan Goblin'de beraber oynayan ve izleyicinin dikkatini çeken Yoo In-Na ve Lee Dong-Wook bu kez başrolde bir araya gelmiş. Kore dizisi fanatiklerinin bir arada görmeyi en çok istediği çiftlerden biri de böylece romantik bir öyküde buluşmuş. Sizin için Touch Your Heart oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık.

Oh Yeon-Soo/Oh Jin-Shim (Yoo In-Na) Oh Yeon-Soo sahne adını kullanan Oh Jin-Shim güzelliği ile ünlü ve geleceği parlak bir oyuncu. Ancak günün birinde zengin bir ailenin oğluyla beraber bir skandala karışıyor ve kariyeri dibe vurmaya başlıyor. Hayranlarını kaybeden ve yapımcıların artık kapısını çalmadığı Oh Yeon-Soo uzun bir süre işsiz kalıyor. Ünlü bir senaristin yeni projesinde başrol karakterini canlandırmayı kafasına koysa da yapım şirketi ona aslında farkında olduğu acı bir gerçeği söylüyor; Oh Yeon-Soo'nun iyi bir oyuncu olmadığını. Rolü alabilmek ve eski şaşaalı günlerine dönebilmek için yapım şirketinin şartını kabul eden Oh Yeon-Soo, rolüne bürünebilmek için altı ay süre ile bir avukatlık şirketinde sekreter olarak çalışmaya başlıyor. Daha önce kısa bir süre hukuk eğitimi aldığı için şirkete rahatça uyum sağlayan ve samimi tavırlarıyla iş arkadaşlarının gönlünü kazanan Oh Yeon-Soo, sekreterliğini yaptığı Kwon Jung-rok'la anlaşmakta zorluk çekse de ona aşık olmaya başlıyor. Güney Koreli yıldız oyuncu Yoo In-Na Touch Your Heart dizisiyle kariyerinde önemli bir adım attı. Başarılı oyuncu gelecekte de birçok önemli yapımda yer alabilir.