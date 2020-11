Korkmaya hazır olun: Çığlık filminin vizyon tarihi belli oldu

Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Kevin Williamson Scream 5 (Çığlık 5) filminin çekimlerinin tamamladığını söyledi. Filmin farklı bir isimde olmadığı, "Scream" adıyla izleyici karşısına çıkacağı da ilk ağızdan resmileşmiş oldu.

Kevin söz konusu Tweet'te şunları yazdı: 'Yaklaşık 25 yıl önce, Scream'i yazdığımda ve Wes Craven onu hayata geçirdiğinde, sizin üzerinizde bu kadar etki bırakacağını hayal bile edemezdim. Woodsboro'ya dönüp tekrar gerçekten korkman için heyecanlıyım. Neve, Courteney, David ve Marley ile yeniden bir araya geldiğim ve yeni bir film yapım ekibiyle birlikte çalıştığım için çok heyecanlıyım. Ocak 2022'de sinemalarda görüşmek üzere.'

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4