Korkmaya hazır olun: Çığlık filminin vizyon tarihi belli oldu

Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Kevin Williamson Scream 5 (Çığlık 5) filminin çekimlerinin tamamladığını söyledi. Filmin farklı bir isimde olmadığı, "Scream" adıyla izleyici karşısına çıkacağı da ilk ağızdan resmileşmiş oldu.

OCAK 2022'DE VİZYONA GİRECEK

Kevin söz konusu Tweet'te şunları yazdı: 'Yaklaşık 25 yıl önce, Scream'i yazdığımda ve Wes Craven onu hayata geçirdiğinde, sizin üzerinizde bu kadar etki bırakacağını hayal bile edemezdim. Woodsboro'ya dönüp tekrar gerçekten korkman için heyecanlıyım. Neve, Courteney, David ve Marley ile yeniden bir araya geldiğim ve yeni bir film yapım ekibiyle birlikte çalıştığım için çok heyecanlıyım. Ocak 2022'de sinemalarda görüşmek üzere.'

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4 — Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020

KADROYA YENİ OYUNCULAR DA DAHİL OLDU

Scream 5'ın oyuncu kadrosunda eski yıldızlar Campbell, Cox, Arquette'in yanı sıra Jenna Ortega, Dylan Minnette, Jack Quaid, Mikey Madison, Mason Gooding, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar bulunuyor. Orijinal "Scream" filmi büyük bir gişe başarısıydı ve 1996'da Noel tatilinde gösterime girdikten sonra, kendine güvenen zeki mizahi yönü ve gerilim türünün eğlenceli karışımı nedeniyle dünya çapında 173 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Her filmde, Edvard Munch’ün ikonik resmi “The Scream”e dayanan ucuz bir plastik maske takan katiller, her zaman bir şekilde slasher film tarihi bilgisine sahipti ve şu ya da bu şekilde Campbell'ın canlandırdığı Sidney'in peşine düştü.

