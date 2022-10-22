Korkunç kaza! Uçak apartmana düştü... Bölgede büyük panik yaşandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletindeki bir havalimanından kalkan uçak nedeni bilmeyen bir şekilde apartmanın üzerine düştü. Mahalle sakinleri korkunç kazaya tanık olmanın şoku yaşarken bölgeden bir anda alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi görevlendirilirken kazadan sonra olay yerine ilişkin görüntüler gelmeye başladı. Yetkililer binada bulunanlardan yaralanan olmadığını bildirirken uçaktakilerin hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel halk, uçak binaya çarptığında evlerinin sarsıldığını ve alevler evi sararken sekiz kişinin zamanında tahliye edebildiğini söyledi.

“EVİN SALLADIĞINI DUYDUM”

Kazayı gören vatandaşlar ise olayın şokuyla büyük bir panik yaşadıklarını dile getirdi. Binada kiracı olduğunu ifade eden Robin Guimond WCVB’ye olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok korkutucıydu. Sandalyede oturuyordum ve büyük bir patlama sesi duydum. Ardından evin sallandığın duydum” dedi.

Apartmanda oturan başka bir sakin Scott Gauthier ise, “Dürüst olmak gerekirse çok korktum. Büyük bir panikle almam gerekenleri alıp dışarı çıktım. Gökyüzüne baktığımda çatıyla evin girişi birleşmişti” dedi.

UÇAKTAN KURTULAN OLMADI

Federal Havacılık İdaresi CNN'e verdiği demeçte, Beechcraft Sierra uçağının Cuma günü saat 19.00'dan hemen önce Keene Dillant-Hopkins Havalimanı'nın kuzeyinde düştüğünü söyledi. Yetkiler uçaktaki yolculardan kurtulan olmadığını açıkladı. Uçaktaki yolcu sayısını henüz tespit edilemediklerini belirten yetkililer olayın FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından araştırıldığını dile getirdi.



