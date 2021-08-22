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Korkunç anlar! Motosikletliyi böyle sürükledi

22.08.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik'te motosiklet ile otomobil çarptı. Feci kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın nasıl gerçekleştiği ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yolu kontrol etmeden şerit değiştiren motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü, motosikletlinin arabanın altına sıkışarak sürüklenmesine neden oldu. Tedavi altına alınan motosikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza, saat akşam sıralarında Boyalıca Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İlknur S. idaresindeki otomobil Orhangazi İznik istikametine doğru giden Mehmet B. yönetimindeki motosiklete çarpıp altına alarak sürükledi. Mehmet B. kazada motosikletten yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALININ DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü İlknur S.'nin ise jandarma ekiplerince ifadesi alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İznik
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