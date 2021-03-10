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  4. Korkunç görüntüler! 15 kişilik grup bir kişiyi sopa ve kemerle dövdü

Korkunç görüntüler! 15 kişilik grup bir kişiyi sopa ve kemerle dövdü

10.03.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da 15 kişilik grup sopa ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Dövülen kişi ve saldırgan grubun polis gelmeden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Rabia Meydanı'nda meydana geldi. 15 kişilik grup, meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, sopa, kemer ve tekmelerle dövmeye başladı.

Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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