Korkunç kaza! Çarpışan iki arabadan bebekler beziyle otoyola fırladı... Emekleyerek kaçmaya çalıştılar

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Freeport'ta Interstate 10'un Doğu Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki aracın çarpışmasının etkisiyle araçtan bebekler otoyola fırladı. Yola fırlayan iki çocuktan birinin sendeleyerek ayağa kalkmaya çalıştığı diğerinin ise emeklediği görüldü. Olayda kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin hayati tehlike yaşamadığı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sürücüleri çocuk koltuklarını düzgün bir şekilde kullanmadıkları için eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sürücü çocuk istismarından yargılanmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklarınızı çocuk koltuğuna ve emniyet kemerine oturtmamak bir suçtur" yorumunu yaptı.