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    4. Korkunç kaza! Çarpışan iki arabadan bebekler beziyle otoyola fırladı... Emekleyerek kaçmaya çalıştılar

    Korkunç kaza! Çarpışan iki arabadan bebekler beziyle otoyola fırladı... Emekleyerek kaçmaya çalıştılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 14:01
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde iki aracın karıştığı kazada, iki bebek arabadan fırlayarak otoyola düştü. Arabalar defalarca takla atarken bebeklerin otoyolda emekleyerek kaçmaya çalıştığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

    Korkunç kaza! Çarpışan iki arabadan bebekler beziyle otoyola fırladı... Emekleyerek kaçmaya çalıştılar

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Freeport'ta Interstate 10'un Doğu Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki aracın çarpışmasının etkisiyle araçtan bebekler otoyola fırladı. Yola fırlayan iki çocuktan birinin sendeleyerek ayağa kalkmaya çalıştığı diğerinin ise emeklediği görüldü. Olayda kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin hayati tehlike yaşamadığı belirtildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sürücüleri çocuk koltuklarını düzgün bir şekilde kullanmadıkları için eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sürücü çocuk istismarından yargılanmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklarınızı çocuk koltuğuna ve emniyet kemerine oturtmamak bir suçtur" yorumunu yaptı.

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    Amerika otoyol kaza
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