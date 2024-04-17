500'den fazla erkekle sevgili oldu! Özel olanı bulmaya çalıştığını söyledi... "Herkese aynısı tavsiye ediyorum"

İkili ilişkilerin açık büfe gibi olduğunu ve hangisinin ana yemeğiniz olacağına karar vermeden önce tüm seçenekleri denemeniz gerektiğini söyleyen ünlü isim Holly Randall'un podcastine konuk oldu. Podcastte herkese ilişkilere dair tavsiyeler veren Samantha Philips, "Gençken ilişkileri ve cinselliği yeni yeni keşfetmeye başlıyorsunuz. Sizin için neyin önemli ve özel olduğunu keşfederken karar vermek için acele etmemek gerekiyor. Orada ne olduğunu bilmek istersiniz. İlk sevgilinizle evlendiğinizi düşünün. Bu bir kabus olmalı" dedi.

Herkesin kendisi için özel olan kişiyi araması gerektiğini belirten Philips, "Açık büfe ve menüdeki her şeyin tadına bakmalısınız. Özel olanı bulmak için herkese aynısını yapmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.