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    4. Sosyal medyadan Türk kızlarının egosunu eleştirdi! Sözleri gündem yarattı... "Allah'tan erkekler için Slav ırkı var."

    Sosyal medyadan Türk kızlarının egosunu eleştirdi! Sözleri gündem yarattı... "Allah'tan erkekler için Slav ırkı var."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 10:12
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Türk kızlarının egosunu eleştiren bir kişi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Sosyal medyada 'nuresin34' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç kadının sözleri hem eleştirildi hem de takdir edildi.

    Sosyal medyada 'nuresin34' kullanıcı adıyla paylaşım bir kadın, "Dünyanın en yüksek yeri neresidir" sorusuna "Türk kızı egosudur" cevabını verince bir anda Instagram'ın gündemine yerleşti.

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    Türk kızlarının egolu tavırlarına Adriana Lima örneğiyle açıklama yapan genç kadın, "Türk kızı sevgilisi olunca ego tavan, sevgili gidince ego taban. Dönüp aynaya bakmadan gri eşofmanınla ego yapabiliyorsan sana da helal olsun. Ben erkek olsam söyleyecek çok şeyim olurdu da. Egosu yüksek olan kızların burnu o kadar havada ki kimseyi beğenmiyorlar. Adriana Lima Metin Hara'ya tav olmuş. Biz neyin tribindeyiz? Allah'tan erkekler için Slav ırkı var." ifadelerini kullandı.

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    Esin'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biz de boşuna Rus kızıyla evlenmedik." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türk kadınlarına yapılan bu yorumu kabul etmiyorum" yorumunu yaptı.

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