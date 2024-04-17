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    4. Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü! Kredi çektirmeye çalıştı... "Çok solgun görünüyor"

    Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü! Kredi çektirmeye çalıştı... "Çok solgun görünüyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 11:06
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    Brezilya'nın Rio de Janeiro'nun batı bölgesinde bir mahalle olan Bangu'daki banka şubesinde ilginç bir olay yaşandı. Erika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın vefat eden amcasının cansız bedenini tekerlekli sandalyeye koyarak bankaya getirdi ve kredi çektirmeye çalıştı. Bankada çalışan görevlinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine Nunes tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Bangu bölgesindeki bir banka şubesinde Erika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın vefat eden amcasıyla birlikte geldi. Brezilya basınında yer alan haberlerde Nunes'in yaşlı adama 17.000 Brezilya Reali (yaklaşık 104 bin 626 TL) kredi çektimeye çalıştığı ifade edildi. Genç kadının bir yandan da adamın kulağına eğilerek, "Amca dinliyor musun? İmzalamanız gerekiyor. Senin adına imzalayamam" dediği duyuldu.

    Durumdan şüphelenen banka personeli, "Bunun yasal olduğunu düşünmüyorum. İyi görünmüyor. Çok solgun" derken Nunes cevap olarak ise, "O böyle. Eğer iyi değilse onu hastaneye götürebilirim. Tekrar hastaneye dönmek ister mi bilmiyorum" dedi.

    KAFASINI DİK TUTMAYA ÇALIŞTI

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    Kadının cevabının üzerine banka personeli ikiliyi videoya çekmeye başladı. Görüntülerde kadının adama kalemi sertçe tutmasını söylediği, kalemi parmaklarının arasına yerleştirdiği ve onu önündeki masanın üzerinde üzerinde adının yazılı olduğu fotoğraflı kimliğinin yanında bir parça kağıt imzalamaya teşvik ettiği, kafasının düşmemesi için eliyle arkasından desteklediği ve ölü adamın kafasının ileri geri sallandığı görüldü.

    ANINDA TUTUKLANDI

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    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'nın vefat ettiği doğrulandı. Erika de Souza Vieira Nunes, olay yerinde tutuklandıktan sonra polise kendisinin hem yeğeni hem de bakıcısı olduğunu söyledi. Nunes'in suç ortaklarının olup olmadığının tespit edilmesi için bankanın içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının incelendiği açıklandı. Braga'nın cansız bedenine ise ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı ancak sonuçları henüz kamuya açıklanmadı.

    Polis şefi Fabio Luiz, tutuklanmasının ardından Braga'nın bankaya götürüldüğünde çoktan ölmüş olduğunu doğrulayarak, "Diğer aile üyelerinin kimliklerini tespit etmek ve kredinin ayarlandığı tarihte hayatta olup olmadığını ve kredinin verildiği tarihi belirlemek için soruşturma devam ediyor." dedi.

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