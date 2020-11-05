HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı

Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı

Kaza, önceki gün Cahit Tanyol Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mustafa B. yönetimindeki otomobil, Hastane Caddesinden gelen Ömer Faruk A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

9cb94f233fbf44c5f1545fed3573a9f9

Kazada, motosikleti ile otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Ömer Faruk A., ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

975bb06ead4e9afb748b70d7238e2e83

Kazayı hafif yaralanan Ömer Faruk A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

a0a79a608f8a6f3cacac9cc19385fa5e

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Kaburgası kırıldı ama depremde torunu ile eşini böyle kurtarmış!Kaburgası kırıldı ama depremde torunu ile eşini böyle kurtarmış!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin kişinin oturduğu Beylikdüzü'ndeki sitede deprem tedirginliği
2 bin kişinin yaşadığı sitede deprem endişesi!
İzmir depreminde kaburgası kırılmasına rağmen torunu ile eşini kurtardı!
Kaburgası kırıldı ama depremde torunu ile eşini böyle kurtarmış!
Korkunç görüntüler! Arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
Arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
Gören telefonuna sarıldı! Sürü halinde geldiler
Gören telefonuna sarıldı! Sürü halinde geldiler
Aç kalan domuzlar mahalleyi bastı
Aç kalan domuzlar mahalleyi bastı
Göz şişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?
Göz şişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.