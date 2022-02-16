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Korkunç olay! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

16.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, 21 yaşındaki nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası il dışına kaçmaya çalışan Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yakalandı.

Korkunç olay! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Korkunç olay Giresun'da yaşandı. Hüseyin Can Gökçek, nedeni bilinmeyen tartışmada nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını kesti. Kanlar içinde kalan küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakalandı.

BOĞAZINI KESTİ, KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
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