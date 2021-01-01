Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Olay, dün ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu ciddiyetini koruyor. Olay anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yere yığıldığı, çevredeki vatandaşların yardım için etrafta toplandığı ve ambulansın olay yerinde genç kıza müdahale ettiği görülüyor.

'SAÇININ ARKASINDAN KAN GELİYORDU'

Genç kızın yere düştüğü caddede esnaflık yapan Ferhat Gür, "Biz dükkandaydık. Kızımız yukardan aşağı gelirken burada düşüyor. Biz sarası var sandık, başına toplandık. Dükkandan kolonya dökerek ellerini açmaya çalıştık. Hemen 112’yi aradık tabi. 112 gelene kadar biz müdahaleye devam ettik. Saçının arkasından kan geliyordu. Ama biz bunu yere düştüğü için başını çarpması sonucu olduğunu düşündük. Oraya müdahale etmedik. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Sonra babası duymuş bizi aradı, ‘kızım orada düşmüş’ diye. Biz de durumu anlattık. Sonra 112 ekipleri geldi aldı. 1 saat sonra polisler gelince biz yorgun mermi olduğunu anladık" dedi.