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  4. Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

01.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Tokat Erbaa'da lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken yol ortasında aniden yere düştü. Genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği öğrenildi. Şehir magandalığına bir son verilmesi gerektiğini ifade eden genç kızın amcası Fatih Konyar, "Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Şu şehir magandalığına bir son verelim." dedi.

Olay, dün ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu ciddiyetini koruyor. Olay anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yere yığıldığı, çevredeki vatandaşların yardım için etrafta toplandığı ve ambulansın olay yerinde genç kıza müdahale ettiği görülüyor.

'SAÇININ ARKASINDAN KAN GELİYORDU'

Genç kızın yere düştüğü caddede esnaflık yapan Ferhat Gür, "Biz dükkandaydık. Kızımız yukardan aşağı gelirken burada düşüyor. Biz sarası var sandık, başına toplandık. Dükkandan kolonya dökerek ellerini açmaya çalıştık. Hemen 112’yi aradık tabi. 112 gelene kadar biz müdahaleye devam ettik. Saçının arkasından kan geliyordu. Ama biz bunu yere düştüğü için başını çarpması sonucu olduğunu düşündük. Oraya müdahale etmedik. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Sonra babası duymuş bizi aradı, ‘kızım orada düşmüş’ diye. Biz de durumu anlattık. Sonra 112 ekipleri geldi aldı. 1 saat sonra polisler gelince biz yorgun mermi olduğunu anladık" dedi.

'ŞU AN YOĞUN BAKIMDA, HERKESİN DUASINI BEKLİYORUZ'

Şehir magandalığına bir son verilmesi gerektiğini ifade eden genç kızın amcası Fatih Konyar ise "Yeğenimiz dün kırtasiyeye alışverişe geliyor. Alışverişten çıktıktan sonra tam bu bölgede başına yorgun mermi isabet ediyor. Şu an yoğun bakımda herkesin duasını bekliyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Şu şehir magandalığına bir son verelim. Şu eşkıyalıktan artık vazgeçelim. Allah rızası için kardeşimiz için de herkesten dua bekliyoruz. Şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Uyutuyorlar şu anda. Biz de bekliyoruz. Duadan başka hiçbir çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası polis ekiplerinin başlattığı soruşturma ise sürüyor. Olayın sorumlusu araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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