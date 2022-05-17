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  4. Korkunç olay! Cam silerken üçüncü kattan düşen genç kadının acı sonu

Korkunç olay! Cam silerken üçüncü kattan düşen genç kadının acı sonu

17.05.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yaşayan Zeynep Dipçin (25) isimli genç kadın, odasının camını silmek isterken üçüncü kattan apartman boşluğuna düştü. Dipçin olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Cam silerken üçüncü kattan düşen genç kadının acı sonu

Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Dipçin (25), 3’üncü kattan aşağı düştü.

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Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı’nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

(İHA)

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Eskişehir
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