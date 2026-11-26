Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki süren gergin ilişkiler nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde savaş hazırlıkları yapılıyor. Son olarak Rusya'nın Finlandiya sınırına yeni askeri üs inşaasına başlaması da dünyada büyük ses getirmişti. Bunlar ışığında İngiltere Savunma Bakanlığı, 100 bin eski askerin gönüllü olarak eğitim, tatbikat ve NATO tatbikatlarına katılabileceğini belirtti. The Telegraph gazetesinin özel haberine göre, eski askerlere mektup gönderildi. Bu kişilerden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut iş ve yeteneklerini orduya bildirmeleri istendi.

SAVAŞA ÇAĞRILDIĞINIZDA HAZIR OLUN!

Yedek askerlerin olası bir savaşa çağrıldıklarında hazır olmalarının amaçlandığı aktarılan mektupla, hükümetin bir askeri saldırı anında kendisini savunabilme kapasitesini geliştirmeyi amaçladığı da haberde vurgulandı.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK!

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yedeklerin savaşa hazır olmasını isteyen hükümetin gönderdiği mektupta ayrıca, "Mektup hazırlığı, caydırıcılığı ve çatışma riskini azaltmayı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak gönderilmiştir." ifadesi yer aldı.

ESKİ ASKERLERİN BİLGİLERİ GÜNCELLENİYOR

Mektubu değerlendiren bir ordu yetkilisi, mektubun gönderme amaçlarından birinin de eski askeri personelin bilgilerini güncellemek olduğunu belirterek "Bir zamanlar askerde tank kullananlar bugün sivil olarak ordunun daha çok işine yarayacak bambaşka bir iş yapıyor olabilir." dedi.

Yedeklerin birdenbire harekete geçirilmeyeceğinin de altını çizen ordu yetkilisi, "Onların bilgilerini tutmamak ve istediğimizde erişememek delilik olurdu. Onları kullanmamız gerektiğinde pek çok alanda köreldiklerini görebiliriz. Bu nedenle ilk aşamada kim olduklarını, nerede olduklarını ve hangi becerilere sahip olduklarını bilmek." ifadelerini kullandı.

"STRATEJİK YEDEKLER' GÜCÜN PARÇASI"

Eski Askerlerden Sorumlu Devlet Bakanı Calvin Bailey ise mektubu doğrulasa da bunun, eski askerleri hemen orduya çağırmak anlamına gelmediğini belirtti.

Bailey, "Gücümüz sadece silahlarımızla ya da ekipmanımızla ölçülemez, insan gücümüzle ölçülür. Stratejik yedekler de bu gücün bir parçasıdır. Stratejik yedeklerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman orduya geri çağrılmayacak. Onlar zaten her gün caydırıcı bir unsur olarak çatışmaları önlüyor. Bu mektuplar da yedeklerin silah altına alınmak üzere oldukları anlamına gelmiyor. Sadece kimlerin uygun olduğunu, onlarla nasıl iletişim kurulacağını ve becerilerini öğrenmek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır