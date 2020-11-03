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  4. Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus'ta Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı.

Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DURUMU CİDDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gültekin Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: DHA

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