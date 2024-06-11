Yunanistan'daki meyhanede ödenen hesap sosyal medyada gündem yarattı! Menüde yok yok... "Türkiye'den ucuz"

Sakız Adası'nı ziyaret eden bri Türk turist yer bir meyhanede yemek yediği anları paylaşınca sosyal medyanın ilgisini çekti. 2 kişinin toplam 950 TL ödediği menünün içinde 20 cl Uz, kalkan balığı, karides tava, deniz mahsullü lahana sarması, balık kızartması, mezgit, salata ve peynir yer aldı.

Yemek yediği meyhanenin genellikle yerel halk tarafından tercih edildiğini ve alkollü bir esnaf lokantasını anımsattığını söyleyen kullanıcı, "Sakız Adası'ndan herkese merhaba. Bugün bir esnaf lokantasındayız. Buranın adı 'Uzorini' yani aslında uzo anlamına geliyor. Burada 7-8 çeşit soğuk ve ara sıcaklardan oluşan böyle bir standart menü veriyorlar size. Şef o gün bir alışveriş yapıyor ve ne çıktıysa o gün ne alışveriş yaptıysa onu servis ediyor. Fix bir fiyat ödüyorsunuz. İki kişi 27 Euro gibi bir fiyat ödeniyor. Hatta uzosu (rakı) var yanıda. Bu Sakız Adası'nın kendi ürettiği bir uzo. Sadece bu adada üretiliyor ve satılıyor. Alkollü bir esnaf lokantası diyebiliriz" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'den ucuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu menü Türkiye'de en az 4-5 bin TL" yorumunu yaptı.







