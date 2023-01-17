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  4. Korkunç şüphe... 5 ay önce kaybolmuştu! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

Korkunç şüphe... 5 ay önce kaybolmuştu! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

17.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. yasak aşk iddiası yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası Mine K. kayıplara karıştı. Ekipler, yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan Mine K.'nın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine, kocası M.K.'nın çalıştığı otelin kanalizasyonu ve bölgedeki termal su kuyularında arama çalışması başlattı. İşte olayın detayları...

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.’den bir daha haber alınamadı.

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'KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER VE BUNU DA EŞİ YAPTI'

Aradan geçen bir süre sonra Mine K.'nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etti. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.’nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

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ÇALIŞMALAR KOCANIN ÇALIŞTIĞI OTEL BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Mine K.'nin bulunması için çalışmalarını genişleten Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını koca M.K.'nin çalıştığı dünyaca ünlü termal merkezi Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde çalıştığı otel çevresinde yoğunlaştırdı.

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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeden bulunan termal su kuyuları ve sulama kanallarında yapılan aramaların ardından, bu sabah otelin kanalizasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve polis ekiplerinin katılımıyla detaylı araştırma yapıldı. Koca M.K.'nin 2 yıldır bahçıvan olarak çalıştığı otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar genç kadına dair bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki kuyu ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmaları devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kayıp yasak aşk

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