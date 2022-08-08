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Korkunç yangın mahalline çağrılan trajik itfaiyeci, kurbanların kendi ailesi olduğunu fark etti

08.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylivania eyaletindeki Nescopeck bölgesinde gönüllü itfaiyeci olarak çalışan Harold Baker, yangın ihbarı aldı ve olay yerine doğru harekete çıktı. Baker, yangın mahalline vardığında ise olayın kızı, oğlu ve üç torunu dahil olmak üzere 10 akrabasının bulunduğu evde meydana geldiğini fark edince şoke oldu.

Korkunç yangın mahalline çağrılan trajik itfaiyeci, kurbanların kendi ailesi olduğunu fark etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylivania eyaletindeki Nescopeck bölgesinde gönüllü itfaiyecilik yapan Harold Baker isimli bir adam, yangın ihbarının akrabalarının evinden geldiğini fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Erkek ve kız kardeşinin yaşadığı evin yandığını gören Harold, çocukları ve torunlarının o sırada yanan evde akraba ziyaretinde olduğunu söyledi. Yangında Harold’un 10 akrabası da hayatını kaybetti.

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“ONLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK”

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Yerel bir haber sitesine konuşan Harold, “Sokağın köşesini döndüğümüzde hangi ev olduğunu hemen anladım. Olay yerine ulaştığımda ortalık karışmıştı. Kardeşimin evi olduğunu anladığımda onlara ulaşmaya çalıştık. Evin sahibi onlardı ancak çocuklarım ve torunlarım onları ziyarete gitmişti” dedi.

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Yetkililer, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 yetişkinin ise kaçmayı başardığını söyledi. Pennsylvania Eyalet Polisi Lt Derek Felsman, “İtfaiyeciler eve arkadan girmek için cesurca çaba sarf etti ancak yoğun alevler ve sıcak onları geri püskürttü” dedi.

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yangın Amerika
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