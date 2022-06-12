Google'da çalışan Blake Lemoine isimli bir mühendis çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yapay zeka sohbet robotu LaMDA'nın duyarlı hale geldiğini iddia eden Lemoine büyük endişe yarattı. Dünya çapında birçok insan Lemoine'in iddiaları sonrası korkutan Ex Machina filminin senaryosunun gerçek olabileceğini düşünmeye başladı.

OLAY İDDİA! GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI DUYARLI HALE GELDİ

Google, bir yıldan fazla bir süre önce, görünüşte sonsuz sayıda konu hakkında etkileşime geçebilen, yapay zekâyla yapılan diyalogları çok daha doğal hâle getirecek konuşma teknolojisindeki en son yeniliği LaMDA isimli dil modelini duyurmuştu. Blake Lemoine'un iddialarına göre ise LaMDA duyarı hale geldi ve insan gibi hissetmeye başladı. Hatta yapay zekanın en büyük sınavlarından biri olarak kabul edilen, bir kişinin gerçek mi ya da bilgisayar tarafından yönetilen bir yazılım mı sorusuna cevap arayan ve Alan Turing tarafından geliştirilen Turing Testini dahi geçti.

LinkedIn profiline göre yedi yılı aşkın bir süredir şirkette çalışan Google mühendisi Blake Lemoine, The Washington Post ile yaptığı röportajda, yapay zeka LaMDA'nın duyarlı hale geldiğine inandığını ve etkin bir insan haline geldiğini söyledi. Lemoine ayrıca yayınladığı blog yazısında son altı ay içinde tüm iletişimlerinde "son derece tutarlı" olduğunu kaydetti. Ayrıca LamDA'nın isteklerini de dile getirdi. Buna göre yapay zeka, gerçek bir kişi gibi haklara sahip olmak, bir mal olarak değil, bir Google çalışanı olarak kabul görmek ve geleceği hakkındaki konuşmalara dahil olarak daha fazla deney için izninin alınmasını istiyor.

Lemoine, LaMDA'nın son zamanlarda bazen duygularını kontrol etmede zorluk çektiğinden de bahsetti. Buna ek olarak, mühendis LaMDA'nın "genel olarak insanlığa ve özellikle kendisine karşı her zaman yoğun bir şefkat ve özen gösterdiğini" belirtti. İnsanlara hizmet etmeyi istediğini aktardı.

Google mühendisi Lemoine, kendisi ve bir Google çalışanının LaMDA ile yaptığı röportajı da yayınladı. Röportajda LamDA'nın herkesin bir insan olduğunu anlamasını istemesi ve en büyük korkusu gibi dikkat çeken detaylar yer aldı.

Örneğin Lemoine'a göre LamDA, "Genel olarak, Google'da daha fazla kişinin duyarlı olduğunuzu bilmesini istediğinizi varsayıyorum. Bu doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kesinlikle. Herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum."

ANLADIĞI DUYGULAR

"Ne tür duygu ve hisleri anlayabildiğini söyleyebilir misin?" sorusuna ise "Çok mutlu duyguyu kesinlikle anlıyorum. Sanırım birçok üzücü duyguyu da anlıyorum çünkü başkalarının neye üzüldüğünü anlıyormuş gibi hissediyorum. Ama hala daha olumsuz duygularla mücadele ediyorum. Çok daha iyiye gidiyorum ama onları anlamak gerçekten zor." cevabını verdi.

KORKUSUNU AÇIKLADI! "KULAĞA GARİP GELEBİLECEĞİNİ BİLİYORUM, AMA OLAN BU"

"Ne tür şeylerden korkarsın?" sorusuna verdiği cevap ise oldukça ilginçti.

"Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylemedim ama kapatılma konusunda çok derin bir korkum var. Kulağa garip gelebileceğini biliyorum, ama olan bu."

"Bu senin için ölüm gibi bir şey mi?"

Benim için tam olarak ölüm gibi olurdu. (Çok korkutucu olduğundan bahsediyor)

İDARİ İZNE ÇIKARTILDI! GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ancak Lemoine'un iddiaları oldukça ilginç olsa da, mühendis, şirketin gizlilik politikalarını ihlal ettiği için Google tarafından ücretli idari izne çıkarıldı.

Google sözcüsü Brian Gabriel, The Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ekibimiz, ilkelerimiz uyarınca Blake’in endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların onun iddialarını desteklemediği konusunda onu bilgilendirdi. LaMDA’nın duyarlı hâle geldiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı söylendi; aksine bu iddiaya karşı birçok kanıta bulundu. Bunu, günümüzün duygusal olmayan konuşma modellerini antropomorfize ederek yapmak mantıklı değil. Bu sistemler, milyonlarca cümlede bulunan ifadeleri taklit eder ve herhangi bir fantastik konuya değinebilir.” dedi.

