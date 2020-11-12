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Korona aşısını üreten şirketin sahibi iki Türk Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:56 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve aşıyı bulan Alman BioNTech firması dünya gündeminin ilk sırasında. Firma sahibi Türkiye kökenli Uğur Şahin, eşi bilim insanı Özlem Türeci ile birlikte 3,9 milyar dolarlık servetle Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. BioNTech'in piyasa değeri ise 20 milyar euroyu aşmış durumda. Dağıtımı yıl başında başlayacak olan aşının gelecek yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Korona aşısını üreten şirketin sahibi iki Türk Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında

Alman BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği corona virüs aşı adayının, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediği duyuruldu.

2008 yılında Almanya'da Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Christoph Huber tarafından kurulan BioNTech şirketi, yıllar içinde tıp alanında pek çok araştırma yaptı.

BioNTech Eylül 2019'da Bill ve Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz tedavilerine yönelik bir anlaşma imzaladı ve 55 milyon dolar yatırım aldı.

2020 yılında tüm dünyayı sarsan corona virüs salgınıyla birlikte şirket, ilaç devi Prifzer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı.

Avrupa Birliği, iki şirketin ortak girişiminden aşı almak için 200 milyon dozluk bir sözleşme imzaladı.

Aşının başarıya ulaşması durumunda Japonya 120, ABD 100 ve Birleşik Krallık da 30 milyon dozluk aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

Bugünlerde 20 milyar euro değerini de aşan şirketin piyasa değeri, The New York Times gazetesine göre Prosche ve Deutsche Bank'tan daha fazla.

Wall Street Journal, şirketin Ocak ayından bu yana değerini üçe katladığını aktarıyor.

BioNTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalışıyor. Şahin, eşi bilim insanı Özlem Türeci ile birlikte, 3,9 milyar dolarlık servetle Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.

BioNTech'in piyasa değeri ise 20 milyar euroyu aşmış durumda.

Geleneksel aşı yöntemlerine göre daha hızlı ve daha fazla aşı üretilmesini sağlayan mRNA yöntemini kullanan şirket, yıl sonuna kadar 100 milyon dozdan fazla aşı üretmiş olmayı hedefliyor.

Şirketin diğer kurucu ortakları arasında ise Alman milyarder kardeşler Thomas ve Andreas Struengmann bulunuyor.

AŞI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Aşı çalışmalarının dünya genelinde başarılı gitmeye başlamasıyla birlikte aşının ne zaman dağıtılacağı merak edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ocak ayında Avrupa ve ABD'de aşının ilk birkaç milyon dozluk dağıtımını planlanıyoruz" dedi.

Her şey yolunda giderse 2021 yılı bitmeden yaklaşık 1,5 milyar doz aşı üretilecek ve dünyanın her yerine dağıtımı için çalışılacak.

Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'nin de ihtiyacı kadar aşı dozunu karşılamak istediklerini belirtti.

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