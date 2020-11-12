Korona aşısını üreten şirketin sahibi iki Türk Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında

Alman BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği corona virüs aşı adayının, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediği duyuruldu.

2008 yılında Almanya'da Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Christoph Huber tarafından kurulan BioNTech şirketi, yıllar içinde tıp alanında pek çok araştırma yaptı.

BioNTech Eylül 2019'da Bill ve Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz tedavilerine yönelik bir anlaşma imzaladı ve 55 milyon dolar yatırım aldı.

2020 yılında tüm dünyayı sarsan corona virüs salgınıyla birlikte şirket, ilaç devi Prifzer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı.

Avrupa Birliği, iki şirketin ortak girişiminden aşı almak için 200 milyon dozluk bir sözleşme imzaladı.

Aşının başarıya ulaşması durumunda Japonya 120, ABD 100 ve Birleşik Krallık da 30 milyon dozluk aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

Bugünlerde 20 milyar euro değerini de aşan şirketin piyasa değeri, The New York Times gazetesine göre Prosche ve Deutsche Bank'tan daha fazla.

Wall Street Journal, şirketin Ocak ayından bu yana değerini üçe katladığını aktarıyor.