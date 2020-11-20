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Koronavirüs hastalarına 'elektronik bileklik' uygulaması Kırıkkale'de başladı

20.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs hastalarına 'elektronik bileklik' uygulaması Kırıkkale'de başladı

Sağlık Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecinde takibini kolaylaştırmak amacıyla 'elektronik bileklik' uygulamasına pilot il Kırıkkale'de başlandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararda, kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca Kırıkkale’de, 'pilot il uygulaması' çerçevesinde, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerinin ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiği bildirildi.

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Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak, Covid-19 pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK’nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

(İHA)

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