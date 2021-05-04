Koronavirüs hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin tedavi için verilen ilaçların dozundan tedirgin olarak kullanmaktan çekindiklerini söyledi. Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelenin sahada olduğunu belirterek, "Koronavirüse yakalanmamak en doğrusu, mücadele sahada oluyor esas. Hasta olduklarında hastalığı hafif geçirmeleri için aşı ile mücadeleyi en iyi seviyeye getirmek mümkün. Tabi hasta olan vatandaşlarımız, kendi özellikleri ve hastalıklarının ağırlıklarına göre tedavi alıyorlar. Bunların bir bölüm vatandaşlarımız evde izolasyonda kalarak tedavi alırken bir bölümü hastanede yatırılarak, bir bölümü de ağır hasta olarak yoğun bakımda tedavilerini alıyor" dedi.

'İLAÇLAR BAKANLIK REHBERİNDE'

Prof. Dr. İlhan, tedavi için verilen ilaçlara ilişkin, "Tedavi için verilen ilaçlar, Sağlık Bakanlığı'ndaki rehberlerde belirlenen ilaçlar. Bu ilaçların etkinliği bilinerek vatandaşlara veriliyor. Vatandaşların bazen özellikle verilen ilaçların dozunun yüksekliğinden endişe ederek ilaçları almadıklarına şahitlik ediyoruz; Fakat bu durum daha sonra baktığınızda vatandaşların daha ağır komplikasyonlar ile yüzleştiklerine, ilaçlarını almayan koronavirüs hastasının evde tedavi olup, sadece ilaçları alarak hastalığı atlatması ile sonuçlanabilecekken maalesef ilaçlar alınmadığı takdirde hastaneye gelmesine, ağır hasta olmasına ve daha sonra hayatını kaybetmesine neden oluyor" diye konuştu.