Koronavirüs, işsizliğe nasıl yansıdı?

Bu formüle göre üç senaryo düşünelim:

Tamamen mekanik bir açıdan bakarsak, işsizlik oranı hesaplanırken işsiz sayısı, işsizlerin ve istihdam sahiplerinin toplamı olan işgücüne bölünüyor. Yani İşsizlik Oranı=İşsiz sayısı/İşgücü.

Zira COVID-19 etkisiyle ekonomide yaşanan daralmanın en yoğun hissedildiği aylar Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Öte yandan bu rakamı baskılayan iki önemli unsur var:

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik rakamının artışa geçmiş olması şaşırtıcı değil.

Makroekonomik verideki kısa vadeli trendi incelerken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veri tercih edilmelidir. Çünkü düzeltme yapılmamış veri, genel gidişata dair bilgi vermekten ziyade mevsimsel etkileri gösterip yanıltıcı olur.

Cuma günü gelen rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 12,8'e düşerken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13.8'e yükseldi.

200

0.47

0.11

Birinci senaryoya göre ekonomide 10 kişi işsizken 90 kişi iş sahibi olsun. Buna göre, toplam işgücü 10+90=100 kişi olur. 15 yaş üstü nüfusun da 200 kişi olduğunu varsayarsak, işgücüne katılım oranı yüzde 50 (=100/200), işsizlik oranı ise yüzde 10 (=10/100) olur.

Diyelim ki birinci senaryoda istihdam edilmiş 5 kişi işini kaybederek işsiz ordusuna katılsın. İkinci senaryoda gösterilen bu durumda işsizlik oranı yüzde 15'e yükselir.

Eğer işini kaybeden bu 5 kişi iş aramayı bırakırlarsa o zaman işsiz sayılmadıklarından işgücünden düşerler.

Üçüncü senaryoda gösterilen bu durumda, işsizlik oranı birinci senaryoya göre sadece yüzde 11'e yükselir.

Bu örnekte görüldüğü gibi, istihdam azalırken iş gücü katılımının da azalması işsizlik oranını düşük gösterip yoksulluktaki gerçek artışı gizliyor.

İlave olarak, işgücüne katılım oranının azalması COVID-19'un kalıcı hasar yapma tehlikesine işaret ediyor.

Kriz sırasında işini kaybeden kesimin istihdamdan ayrı kaldığı süre uzadıkça sahip olduğu nitelikler de köreldiği için yeniden iş bulabilme şansı azalıyor.