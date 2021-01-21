MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs olan Okan Karacan taburcu oldu! 'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

Koronavirüs olan Okan Karacan taburcu oldu! 'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

21.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs olan Okan Karacan taburcu oldu! 'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan şunları söyledi:

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden video paylaştıKoronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden video paylaştı

"Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Spermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itirafSpermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itiraf
Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

İlk duruşma! Aylık gelirleri dikkat çekti

Sperm çalma iddiasıyla anılan Burçe Gürsel'den bomba itiraf! 'Ayrılmadık'

Spermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itiraf

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim?

Kritik gün! Herkes yaşını merak etti

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken ağladı

10 yaş küçük kocasından bahsederken ağladı! 'İlk öpüş..'

Joe Biden'ın Twitter'da tek takip ettiği ünlü Chrissy Teigen

Joe Biden bir tek onu takip ediyor! Olay oldu

Armie Hammer’ın sapıkça fantezilerini ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.