Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son olarak bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Muharrem Erdemir yaşamını yitirdi.

"BABAMI KAYBETTİK, ANNEMİN DURUMU KRİTİK"

Erdemir'in kızı Eda Erdemir Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" ifadeleriyle duyurdu.

Eda Erdemir Kaya paylaşımında, annesi Leyla Erdemir'in de durumunun kritik olduğunu ve eşinin vefat ettiğini henüz bilmediğini belirtti.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

19 Ekim 1964'te Sivas'ta dünyaya gelen Erdemir, İzzet Ünverdi Lisesi'nde okudu. Bir dönem, Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği başkanlığını da yapan emektar oyuncu, "Arka Sokaklar", "Kertenkele", "Akasya Durağı" ve "Şevkat Yerimdar" adlı sevilen yapımların yanı sıra birçok dizi ve filmde rol almıştı.



