MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, hayatını kaybetti

07.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede entübe edilen sinema ve tiyatro oyuncusu aynı zamanda gazeteci Muharrem Erdemir, 57 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren kızı, annesini de durumunun ağır olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son olarak bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Muharrem Erdemir yaşamını yitirdi.

"BABAMI KAYBETTİK, ANNEMİN DURUMU KRİTİK"

Erdemir'in kızı Eda Erdemir Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" ifadeleriyle duyurdu.

koronavirus-tedavisi-goren-oyuncu-muharrem-14049097_7009_m

Eda Erdemir Kaya paylaşımında, annesi Leyla Erdemir'in de durumunun kritik olduğunu ve eşinin vefat ettiğini henüz bilmediğini belirtti.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

19 Ekim 1964'te Sivas'ta dünyaya gelen Erdemir, İzzet Ünverdi Lisesi'nde okudu. Bir dönem, Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği başkanlığını da yapan emektar oyuncu, "Arka Sokaklar", "Kertenkele", "Akasya Durağı" ve "Şevkat Yerimdar" adlı sevilen yapımların yanı sıra birçok dizi ve filmde rol almıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Çırılçıplak kamera karşısına geçtiÇırılçıplak kamera karşısına geçti
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık bu değerler (sanatçı) kolay yetişmiyor, şu çok beklenen aşılar zamanında yapılsaydı keşke, allah rahmet etsin..
Allah rahmet etsin...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.