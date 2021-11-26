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Koronavirüse karşı ilaç geliyor! Prof. Dr. Serdar Durdağı, detayları açıkladı

26.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı, koronavirüse karşı üzerinde çalıştıkları ilaçla ilgili, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu." dedi.

Koronavirüse karşı ilaç geliyor! Prof. Dr. Serdar Durdağı, detayları açıkladı

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu içerisinde ilaç araştırmalarında görev alarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Durdağı, ilaç çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

İlaç yeniden konumlandırma yaklaşımları ile farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçların Kovid-19'da belirlenen önemli hedef proteinlerde bilgisayar teknikleriyle taranmasını gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Serdar Durdağı, bu sonuçlara göre belirlenen ilaç adaylarını deneysel ortama taşıyarak filtreleme yaptıklarını ve hangi moleküllerin Kovid-19'a karşı kullanılabilme potansiyellerinin olduğunu öngördüklerini söyledi.

Preklinik testler ile Kovid-19'a karşı etkinliği belirlenen ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul ve diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan aldıklarını ifade eden Durdağı, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ"

Amaçlarının en kısa sürede 9 merkezde toplamda 380 hastaya ulaşmak olduğunu kaydeden Durdağı, çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Durdağı, sözlerine şöyle devam etti:

Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre kullandığımız ilaç olan Montelukast'ın etkisinin gayet iyi olduğunu, umut verici sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Preklinik testler ile uyumlu sonuçlar alıyoruz. Çalışmamızın tüm preklinik sonuçlarını Molecular Therapy isimli önemli bir dergide kısa süre önce yayınladık.

ÇALIŞMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öte yandan Durdağı, çalışmalarından dolayı BAU tarafından da ödüllendirildi.

Üniversite, Güney Kampüsünde gerçekleştirilen "Bilime Saygı Ödülleri" kapsamında Bilime Katkı, Onur ve Toplumsal Fayda Ödülü olmak üzere 3 kategoride akademisyenine ödül verdi.

Koronavirüse karşı yürüttüğü ilaç çalışmalarıyla adını duyuran Prof. Dr. Serdar Durdağı'nın Toplumsal Fayda Ödülü'ne layık görüldüğü program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayarak müzik dinletisiyle devam etti.

Törende BAU Onur Ödülü, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel'e, BAU Bilime Katkı Ödülü ise Dr. Öğr. Üyesi Soheil Salahshour'a verildi.

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise ödüllerin verildiği gecede yaptığı konuşmada bilime katkıda bulunmanın eşsiz bir değer olduğunu ifade ederek, "Pandemi, bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanoğlu ne zaman sıkışsa, sağlığından ticaretine kadar bilimle gelmiştir. Bilimsiz hiçbir zaman adım atılamamıştır. Bugün COVID-19 meselesiyle bilime müracaat edilmiştir." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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