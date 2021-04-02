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Koronavirüse yakalan Ceren Yılmaz dua istedi

02.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde rol alan güzel oyuncu Ceren Yılmaz koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan güzel oyuncu sevenlerinden dua istedi.

Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. Duru güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Ceren Yılmaz'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi. Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ceren Yılmaz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bişey olmuyorsa ne duası ?

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