Koronavirüse yakalan Ceren Yılmaz dua istedi

Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. Duru güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Ceren Yılmaz'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi. Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.

