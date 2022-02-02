Koronavirüse yakalanan Engin Akyürek'ten yeni haber!

Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli diziyle büyük bir çıkış yakalayan ve ardından Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı gibi dizilerde başrol oynayan Engin Akyürek’ten hayranlarını üzen haber gelmişti.

"İYİYİM, HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan Disney Plus için çekilen Kaçış dizisinde başrol oynayan Engin Akyürek'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hastalığı hafif atlatan Akyürek dizi çekimlerine de ara vermişti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyiyim, herkese teşekkürler, sevgiler" notunu yazdı. Akyürek korona sürecinin sona ermesiyle birlikte sete de geri döndü.



