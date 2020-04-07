Koronavirüse yakalanan Esra Balamir son sağlık durumunu açıkladı

Koronovirüs tedavisi süren Esra Balamir, evden çektiği video ile takipçilerine “iyiyim” mesajı verdi.

Evinde karantinada olan Balamir, paylaşımında, "Her gün daha iyi olduğumu düşünüyorum. Hastalık belirtilerim ilk başladığında normal bir grip olduğumu sanmıştm. Ancak durumum kötüleşince eve gelip test yaptılar ve covid pozitif çıkmıştım. Şu anda daha iyiyim. İnşallah bir sonraki testimde negatif çıkacak. Bu süreçte evde kalmaya devam ediyorum ve hastalığım bitmeden de asla dışarı çıkmayacağım. Lütfen sizler de sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin. Herkesin Berat Kandilini de kutluyorum" dedi.



