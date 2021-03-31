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Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan açıklama!

31.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya'nın Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dizi çekimlerine ara verildi. Hazal Kaya, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan açıklama!

Koronavirüs'e yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama geldi.

30 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, hastalığı hafif ve ayakta geçirdiğini açıkladı. Dizi çekimlerine 5 gün ara veren Hazal Kaya, hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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AYAKTA GEÇİRİYOR

"Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hazal Kaya
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