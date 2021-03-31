Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan açıklama!

Koronavirüs'e yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama geldi.

30 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, hastalığı hafif ve ayakta geçirdiğini açıkladı. Dizi çekimlerine 5 gün ara veren Hazal Kaya, hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

AYAKTA GEÇİRİYOR

"Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum."

