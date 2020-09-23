MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı: Seni yendik Covid-19

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı: Seni yendik Covid-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 22:00 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinayı ihlal etmesi nedeniyle bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Enes Batur, sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, koronavirüsü yendiklerini ve izolasyon süreçlerinin son bulduğunu duyurdu.

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı: Seni yendik Covid-19

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur Sungurtekin, filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evlerinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle, polisler eşliğinde Sancaktepe'deki bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

Kendisi gibi korona olan sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte öğrenci yurdunda bir hafta kalan Enes Batur'un karantina dönemi son buldu. Enes Batur ve Ece Naz Üçer bulundukları yurttan çıkış yaparak evlerine döndü.

enes

Lüks villasının bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" notunu yazdı.
enes2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Gonca Vuslateri'den kafa karıştıran paylaşım! "Zaten kötü oyuncusun..."Gonca Vuslateri'den kafa karıştıran paylaşım! "Zaten kötü oyuncusun..."
Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gonca Vuslateri'den kafa karıştıran paylaşım! "Zaten kötü oyuncusun..."
Gonca Vuslateri'den kafa karıştıran paylaşım! "Zaten kötü oyuncusun..."
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın sözlerine yanıt: Herkes eteklerindeki taşları döksün
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın sözlerine yanıt: Herkes eteklerindeki taşları döksün
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu babasını kaybetti
Ünlü şefin acı günü!
Survivor Cemal Can’dan Berkan Karanbulut’a büyük jest!
Cemal Can’dan eski Survivor yarışmasına sürpriz hamle!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den annesi Aylin Erçel'le ilgili duygulandıran paylaşım
'Annemle en güzel tatilimdi'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.