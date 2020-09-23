Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı: Seni yendik Covid-19

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur Sungurtekin, filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evlerinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle, polisler eşliğinde Sancaktepe'deki bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

Kendisi gibi korona olan sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte öğrenci yurdunda bir hafta kalan Enes Batur'un karantina dönemi son buldu. Enes Batur ve Ece Naz Üçer bulundukları yurttan çıkış yaparak evlerine döndü.

Lüks villasının bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" notunu yazdı.





