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Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

18.11.2020 18:02 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sigara içmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak 3 kat daha fazla hücrenin koronavirüs ile enfekte olmasına neden olduğunun ortaya koydu.

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve ‘Cell Stem Cell’ bilimsel dergisinde yayımlanan koronavirüs ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi koronavirüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİ ETKİLİYOR

İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, ‘interferon’ adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor.

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İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi.

Yapılan çalışmada, sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da virüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi. (DHA)


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