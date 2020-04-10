YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüm dünyanın mücadele ettiği ve artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından tehlikeli ve bulaşıcı salgın hastalık (pandemi) olarak tanımlanan yeni koronavirüs hastalığı ile savaşan sebze ve meyveler, herkesin en merak ettiği konu haline geldi. Siz de Covid-19’a savaş açan sebze ve meyvelerin hangileri olduğunu öğrenmek isterseniz bu yazımız tam size göre!

Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden ve doğru zamanda müdahale edilmediği taktirde ölümle sonuçlanan Covid-19 ile mücadele etmenin en önemli yolu, hastalığı kendinize ve çevrenize bulaştırmamaktan geçer. Bu nedenle de vücut sağlığını korumanın temeli olan hijyen kurallarına ve beslenme düzeninize çok daha fazla dikkat ederek yeni koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli adımını atabilirsiniz. Peki, mecbur kalınmadığı sürece dışarı çıkılmayan şu günlerde beslenme anlamında nelere dikkat edilmeli ve Covid-19’a yakalanmamak için hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAĞLIKLI BESLENMEYLE SAVAŞ AÇIN!

Doktorların, diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının yıllardır sürdürdüğü çalışmalar; hiçbir durum ve hiçbir hastalıktan tek bir gıdayla ya da mucize diye adlandırılan bir besinle korunmanın mümkün olmadığını ispatlamıştır. Her hastalıkta olduğu gibi Covid-19’dan korunmak için de her gıdadan yeterli miktarlarda yemeniz gerekir. Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olarak, her ana öğününüzde gerektiği kadar sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar ve yüksek proteinli besinlere yer vermelisiniz.

Paketli ve çok tuzlu gıdalardan uzak durmalısınız. Bununla birlikte vücudu virüslere karşı savunan bağışıklık sistemini korumak adına C, D, B ve çinko, selenyum başta olmak üzere vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan sebze ve meyveleri ağırlıklı olarak tüketmeniz gerekir.

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAVAŞ AÇAN MEYVELER

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Covid-19’a karşı mücadele etmek için antioksidan özelliğe sahip ve C vitaminini bolca taşıyan meyvelerin tüketimi çok önemlidir. Kivi, kuşburnu, nar, böğürtlen ve çilek antioksidan kapasitesi çok yüksek meyvelerdir. Ayrıca bu meyveler içerisinden kivi, kuşburnu, greyfurt, portakal ve limon, C vitamini deposu olarak bilinir. Kritik bir süreç yaşanılan şu günlerde, özellikle vurgulanan bu meyveleri daha fazla yemelisiniz.

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAVAŞ AÇAN SEBZELER

Covid-19’a karşı savaşmak için mineral, lif ve beta karoten kaynağı sebzelerin tüketilmesi oldukça önemli. Sebze olarak karalahana, kabak, karnabahar, enginar, havuç, turp, brokoli, domates ve iyi bir C vitamini kaynağı olan yeşil biberin tüketimine ağırlık vermelisiniz.

Bahsi geçen bu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemine virüsle mücadelede yardımcı olup yeni tip koronavirüs hastalığına karşı savunma gücünü artırır. Aldığınız sebze ve meyvelerin besleyici ve raf ömrü uzun ürünler olup olmadığına dikkat ederek alışverişinizi yapmalısınız. Aldığınız sebze ve meyveleri yıkayıp temizledikten sonra tüketinceye kadar uygun şartlarda, buzdolabında saklamalısınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...
Herkes bu tarifi arıyor! Püf noktasına dikkatHerkes bu tarifi arıyor! Püf noktasına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüse karşı beslenme, koronavirüse karşı ne iyi gelir,

En Çok Okunan Haberler

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Koronavirüsü yenen Burak Akkul neler yaşadığını anlattı

Koronavirüsü yenen Burak Akkul neler yaşadığını anlattı

Meğer virüse karşı en etkili besinlerin başında geliyormuş!

Meğer virüse karşı en etkili besinlerin başında geliyormuş!

Bulutlar kadar yumuşak poğaça yapmanın sırrı...

Bulutlar kadar yumuşak poğaça yapmanın sırrı...

Salgına karşı koruyor dendi, satışları arttı

Salgına karşı koruyor dendi, satışları arttı

Kızartmadan lezzetli karnıyarık nasıl yapılır?

Kızartmadan lezzetli karnıyarık nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Mutfaktaki tahta kaşıklar bakteri yuvası olabilir! Temizlemek için...

Mutfaktaki tahta kaşıklar bakteri yuvası olabilir! Temizlemek için...

Evde kalanlara online diyet çözümü

Evde yiyerek kilo verdiler! İşte detaylar...

Diyabet hastaları için diyet rehberi

Diyabet hastaları için diyet rehberi

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Bir tek ölüme çare değil! Yoğurda karıştırıp her gün...

Koronavirüse karşı kükürtlü kuru kayısı önerisi

Salgına karşı koruyor dendi, satışları arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.