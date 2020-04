Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden ve doğru zamanda müdahale edilmediği taktirde ölümle sonuçlanan Covid-19 ile mücadele etmenin en önemli yolu, hastalığı kendinize ve çevrenize bulaştırmamaktan geçer. Bu nedenle de vücut sağlığını korumanın temeli olan hijyen kurallarına ve beslenme düzeninize çok daha fazla dikkat ederek yeni koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli adımını atabilirsiniz. Peki, mecbur kalınmadığı sürece dışarı çıkılmayan şu günlerde beslenme anlamında nelere dikkat edilmeli ve Covid-19’a yakalanmamak için hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAĞLIKLI BESLENMEYLE SAVAŞ AÇIN!

Doktorların, diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının yıllardır sürdürdüğü çalışmalar; hiçbir durum ve hiçbir hastalıktan tek bir gıdayla ya da mucize diye adlandırılan bir besinle korunmanın mümkün olmadığını ispatlamıştır. Her hastalıkta olduğu gibi Covid-19’dan korunmak için de her gıdadan yeterli miktarlarda yemeniz gerekir. Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olarak, her ana öğününüzde gerektiği kadar sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar ve yüksek proteinli besinlere yer vermelisiniz.