Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

Doktorların, diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının yıllardır sürdürdüğü çalışmalar; hiçbir durum ve hiçbir hastalıktan tek bir gıdayla ya da mucize diye adlandırılan bir besinle korunmanın mümkün olmadığını ispatlamıştır. Her hastalıkta olduğu gibi Covid-19’dan korunmak için de her gıdadan yeterli miktarlarda yemeniz gerekir. Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olarak, her ana öğününüzde gerektiği kadar sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar ve yüksek proteinli besinlere yer vermelisiniz.

İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden ve doğru zamanda müdahale edilmediği taktirde ölümle sonuçlanan Covid-19 ile mücadele etmenin en önemli yolu, hastalığı kendinize ve çevrenize bulaştırmamaktan geçer. Bu nedenle de vücut sağlığını korumanın temeli olan hijyen kurallarına ve beslenme düzeninize çok daha fazla dikkat ederek yeni koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli adımını atabilirsiniz. Peki, mecbur kalınmadığı sürece dışarı çıkılmayan şu günlerde beslenme anlamında nelere dikkat edilmeli ve Covid-19’a yakalanmamak için hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Paketli ve çok tuzlu gıdalardan uzak durmalısınız. Bununla birlikte vücudu virüslere karşı savunan bağışıklık sistemini korumak adına C, D, B ve çinko, selenyum başta olmak üzere vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan sebze ve meyveleri ağırlıklı olarak tüketmeniz gerekir.

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAVAŞ AÇAN MEYVELER

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Covid-19’a karşı mücadele etmek için antioksidan özelliğe sahip ve C vitaminini bolca taşıyan meyvelerin tüketimi çok önemlidir. Kivi, kuşburnu, nar, böğürtlen ve çilek antioksidan kapasitesi çok yüksek meyvelerdir. Ayrıca bu meyveler içerisinden kivi, kuşburnu, greyfurt, portakal ve limon, C vitamini deposu olarak bilinir. Kritik bir süreç yaşanılan şu günlerde, özellikle vurgulanan bu meyveleri daha fazla yemelisiniz.

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINA SAVAŞ AÇAN SEBZELER

Covid-19’a karşı savaşmak için mineral, lif ve beta karoten kaynağı sebzelerin tüketilmesi oldukça önemli. Sebze olarak karalahana, kabak, karnabahar, enginar, havuç, turp, brokoli, domates ve iyi bir C vitamini kaynağı olan yeşil biberin tüketimine ağırlık vermelisiniz.

Bahsi geçen bu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemine virüsle mücadelede yardımcı olup yeni tip koronavirüs hastalığına karşı savunma gücünü artırır. Aldığınız sebze ve meyvelerin besleyici ve raf ömrü uzun ürünler olup olmadığına dikkat ederek alışverişinizi yapmalısınız. Aldığınız sebze ve meyveleri yıkayıp temizledikten sonra tüketinceye kadar uygun şartlarda, buzdolabında saklamalısınız.



