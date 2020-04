Koronavirüsü yenen Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: Yoğun bakıma şahit olan evden dışarıya adım atmaz

"ÇİN'DEN GELEN İLAÇ BURAK'TA KULLANILDI"

Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.

"ŞU AN BENDEN DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMİYOR"

Akkul çifti şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Virüsün bıraktığı denge hasarı da her geçen gün azalıyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.