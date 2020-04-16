Koronavirüsü yenen Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: Yoğun bakıma şahit olan evden dışarıya adım atmaz

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenmeyi başardı. 1 aydan uzun süre hastanede yatan Burak Akkul, 20 gün boyunca ise yoğun bakıma uyutularak tedavi gördü. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Burak Akku ve eşi Seda Akkul, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında iyileşme sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

"YOĞUN BAKIMA ŞAHİT OLAN EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAZ"

Akkul, virüsü program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaptığını düşündüğünü söyledi. Seda Akkul, başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini söyledi. Yoğun bakıma yatırılmadan önce yaşananları aktardı. "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlatan Akkul "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.