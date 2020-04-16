Koronavirüsü yenen Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: Yoğun bakıma şahit olan evden dışarıya adım atmaz

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenmeyi başardı. 1 aydan uzun süre hastanede yatan Burak Akkul, 20 gün boyunca ise yoğun bakıma uyutularak tedavi gördü. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Burak Akku ve eşi Seda Akkul, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında iyileşme sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
Akkul, virüsü program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaptığını düşündüğünü söyledi. Seda Akkul, başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini söyledi. Yoğun bakıma yatırılmadan önce yaşananları aktardı. "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlatan Akkul "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.
Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.
Akkul çifti şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Virüsün bıraktığı denge hasarı da her geçen gün azalıyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.