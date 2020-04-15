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Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'e eşi Işıl Reçber'den doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 02:32 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen ve hastaneden taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber'e eşi Işıl Reçber doğum günü sürprizi yaptı. Işıl Reçber paylaşımında, "Her şey seninle güzel. Dilekler tutuldu. Yeni yaşın güzel gönlünce olsun canım kocam" notunu yazdı.

Koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu olan ve evde karantina altında bulunan Rüştü Reçber doğum gününü kutladı. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber yaptığı paylaşımın altına şöyle yazdı:

"Her şey seninle güzel. Dilekler tutuldu. Yeni yaşın güzel gönlünce olsun canım kocam. Uzun sağlıklı mutlu yılların olsun. İyi ki bizim babamız benim hayat arkadaşımsın. Seni çok seviyoruz. 14 Nisan 2020 Karantina doğum günümüz... Bu yıl da böyle oldu yıllar sonra sağlıkla hatırlayacağız inşallah.

Evimizde birlikteyiz ya çok şükür gerisi hiç önemli değil. Kıymetini kaybetmeden önce bilin sağlıklı ve sevdiklerimizle şu an evde olmamız Allahım'ın" büyük lütfu. Sevgiyle ve sağlıkla kalın"

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Anahtar Kelimeler:
rüştü reçber, Işıl Reçber,

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