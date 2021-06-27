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  4. Koşarak geldi ama... YKS'nın ikinci oturumunu saniyelerle kaçırdı!

Koşarak geldi ama... YKS'nın ikinci oturumunu saniyelerle kaçırdı!

27.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için saniyelerle kapı kapanış saatini kaçıran S.O. sınava girme hakkını kaybetti. 1 dakika bile gecikmemesine rağmen görevliler kapıyı açamayacaklarını söyledi. AYT hakkını kaybeden S.O.'nun yakınları yaşananlara tepki gösterdi. "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Bursa'da yapılan YKS sınavlarında ilginç görüntüler yaşandı. Kent genelindeki sınav merkezlerine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de okul dışında çocuklarını bekledi. Kimliklerini kaybeden öğrenciler, nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi aldı. Kimliğini kaybettiğini son anda fark edip ilçe nüfus müdürlüklerine gelen öğrencileri ise, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin ekipleri, öğrencileri sınava motosikletle yetiştirdi.

'BİR YIL BEKLEYECEK'

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan S.O., saniyelerle sınava geç kaldı. Kapılar saat 10.00'da kapandı, koşarak gelen S.O okul girişindeki güvenlik görevlileriyle içeri girebilmek için konuştu. Sınava alınmayınca okulun önünden ayrılan S.O.'nun yakınlarından M.O., "Görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek sitem etti.

DHA

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