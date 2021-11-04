Kötü kraliçeyi canlandıracak! Gal Gadot’un Pamuk Prenses filminde rolü belli oldu

Disney’in Wonder Woman filminde başrolü üstlenerek dünya çapında üne kavuşan İsrailli oyuncu Gal Gadot, yeni bir Disney projesi için anlaşma imzaladı. Grimm Kardeşler’in Pamuk Prenses masalından beyaz perdeye uyarlanacak olan filminde Gadot, Kötü Kraliçe’yi canlandıracak. Deadline'ın haberine göre, 36 yaşındaki oyuncu, Pamuk Prenses filminde rol almak için görüşmelerin son aşamasına geldi.

ORİJİNAL HİKÂYEDE GÜNCELLEME OLACAK

Pamuk Prenses masalının orijinal hikâyesinde değişikliklerin dikkatleri çekeceği filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb yer alacak. Film için La La Land’ın Oscar ödüllü bestecileri Benj Pasek ve Justin Paul yeni bir beste hazırlığı yapıyor. Vizyon tarihi henüz belirsiz olmasına rağmen Pamuk Prenses filminin önümüzdeki yıl sinemaseverleri selamlaması bekleniyor.



