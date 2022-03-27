Kourtney Kardashian iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Takipçileri "Seks orucun bitti mi?" dedi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker ilişkilerini gözler önünde yaşamayı seviyor. Kah bir köşede öpüşürken kah yatakta yatarken kah kumsalda yakın temasta yakalanıyorlar ve kimseyi de umursamıyorlar. İkili son olarak seks orucuna girdiklerini de açık açık anlatmıştı.

Kourtney Kardashian geçtiğimiz haftalarda Travis Barker ile seks orucuna girdiklerini ve cinsel hayatlarında devrim yaptığını anlattı. Bu açıklamalar unutulmadan çift birlikte yine romantik bir tatile çıktı.

Kourtney Kardashian bu tatilde yatak odasından iç çamaşırla bir halini paylaşınca takipçileri hemen yorumlara "Seks orucun bitti mi?" soruları yağdırdı.

Ünlü yıldızın bu pozuna binlerce beğeni de geldi.

