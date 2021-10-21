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Kourtney Kardashian resmen düşman çatlattı! En özel anlarını paylaştı

21.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlıkları aşka dönüşen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile Travis Barker nişanlanınca gündeme bomba gibi düştüler. Ünlü çiftin bu kararı eski sevgililerini mutlu etmese de çift aşk paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kourtney Kardashian resmen düşman çatlattı! En özel anlarını paylaştı

Kardashian ailesi bir süredir Kim Kardashian ile Kanye West'in biten ilişkileriyle gündemdeyken, ailenin diğer bireylerinden Kourtney Kardashian ise bu yılın başından beri aşk yaşadığı sevgilisi Travis Barker ile evlenmeye hazırlanıyor.

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker'ın geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya'nın Montecito kentinde Kardashian'a evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

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Travis Baker, kumsalda özel bir dekorasyon yaptırararak, kırmızı güller ve beyaz mumların arasında, Kourtney Kardashian'a evlilik teklifinde bulundu.

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Reality show yıldızı, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını verdi. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı ama fotoğraflar çok azdı. Bu da herkesi çok şaşırttı.

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Ancak 2 kare fotoğraf bile ünlü çiftin eski aşklarını çılgına çevirdi. Bu konunun haber olmasından sonra Kourtney Kardashian art arda yaptığı paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.

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Ünlü isim paylaşımına "Bütün gece bunun bir rüya olduğunu düşündüm" dedi. Barker ise nişanlısına "Sonsuza kadar seninle bir rüya gerçek oldu" yanıtını verdi.

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Khloe Kardashian ise ablasının bu pozlarına "Senin adına çok sevindim benim güzel tatlı kız kardeşim! Her öpücüğü hak ediyorsun. Aşkın her damlası. Her mutlu düşünce. Bunun her saniyesini hak ediyorsun! Seni seviyorum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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