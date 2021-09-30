Kourtney Kardashian spa gününden paylaştı

Kourtney Kardashian'ın markası Poolside with Poosh etkinliği geçtiğimiz hafta gerçekleşti ama yankıları sürüyor.

Etkinlikte çeşitli bakımlar yapıldı, cilt için buzlu küvetlere girildi en son ise spa keyfi dikkat çekti. Kourtney Kardashian siyah bikinisiyle spada boy gösterdi.

Son dönemde cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

Kourtney Kardashian geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian'ın markası SKIMS için kamera karşısına geçti. 42 yaşındaki Kourtney Kardashian'ın iç çamaşırları ile verdikleri pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.



