Kourtney Kardashian süper minisiyle yatakta pozlar verdi

42 yaşındaki Kourtney Kardashian siyah süper minisiyle selfie çekerken yakalandığı anları sosyal medyadan paylaştı. Annesi Kris Jenner'ın küçük kız kardeşi Kim Kardashian'a yönelik Keeping Up With The Kardashians'taki klasik repliklerinden birine atıfta bulunan ünlü yıldız "Kim kendi fotoğrafını çekmeyi bırakır mısın, kız kardeşin hapse girecek" notuyla üst üste birçok fotoğrafı takipçilerine sundu.

Süper minisiyle yatağa sere serpe uzanarak verdiği pozları paylaşan Kourtney Kardashian hayranlarını mest etti.

Kourtney Kardashian'ın bu notuyla ilgili olarak çoğu takipçi "En ikonik başlık" yorumlarında bulundu.